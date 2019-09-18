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«АвтоВАЗ» объявил сервисную кампанию из-за коррозии капота Lada Xray

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Фото: лада.онлайн
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» разослал руководителям предприятий дилерской сети документ о возможных проблемах с коррозийной устойчивостью капота автомобилей Lada Xray. Об этом 18 сентября пишет «Лада Онлайн».

Отмечается, что у 94 615 автомобилей, отправленных в дилерские центры с 15 декабря 2015 года по 13 февраля 2019 года выявлена вероятность появления коррозии капота в местах его касания с регулировочным буфером.

В разосланном дилерам документе говорится, что на автомобилях необходимо установить защитную наклейку на внутреннюю поверхность капота в тех местах, где происходит касание с регулировочным буфером. Если лакокрасочное покрытие повреждено, то дилер должен произвести локальную покраску этой зоны. При сквозной коррозии дилерам предписано заменить капот.

По данным издания, на «АвтоВАЗе» наличие данной проблемы подтвердили.

16 сентября сообщалось, что на конвейере завода «АвтоВАЗ» был замечен универсал Lada Largus с новыми колесными дисками, которые ранее не устанавливались на модель.

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