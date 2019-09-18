Названы чаще всего эвакуируемые с московских улиц мощные машины

Летом этого года на специализированные стоянки «Московского паркинга» было перемещено более 900 автомобилей с двигателями, мощность которых превышает 250 л.с. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Среди них — по 181 BMW и Mercedes, 97 Infinity, 75 Lexus, 66 Land Rover и 64 Porsche», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили были припаркованы в неположенных местах: на тротуарах, пешеходных переходах, под запрещающими знаками.

16 сентября сообщалось, что летом 2019 года в Москве за нарушения правил парковки автомобили чаще всего эвакуировали с Пресненской набережной, откуда на спецстоянки было перемещено 1669 машин.

В тройку улиц — лидеров по перемещениям неправильно припаркованных автомобилей попали также Кутузовский проспект (1259 автомобилей) и проспект Мира (1166 авто).