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Названы столичные улицы с наибольшим числом эвакуированных летом машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Летом 2019 года в Москве за нарушения правил парковки автомобили чаще всего эвакуировали с Пресненской набережной, откуда на спецстоянки было перемещено 1669 машин. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что в тройку улиц-лидеров по перемещениям неправильно припаркованных автомобилей попали Кутузовский проспект (1259 автомобилей) и проспект Мира (1166 авто).

Также в список вошли Ленинский, Ленинградский и Новоясеневский проспекты, Варшавское шоссе, Комсомольская площадь, 1-й Красногвардейский проезд и Новодмитровская улица.

8 августа сообщалось, что инспекторы ГКУ АМПП смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. До этого они могли только фиксировать оставленные на платных стоянках автомобили.

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