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Универсал Lada Largus получил новые колесные диски

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Фото: лада.онлайн
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На конвейере завода «АвтоВАЗ» был замечен универсал Lada Largus с новыми колесными дисками, которые ранее не устанавливались на модель. Об этом 16 сентября сообщает «Лада Онлайн».

Отмечается, что колесные диски о которых идет речь, схожи с уже существующими NZ Wheels 705. Последние пользуются популярностью среди автолюбителей, владеющих машинами Lada.

Будет ли «АвтоВАЗ» устанавливать новые диски на Lada Largus серийно или это ограниченная партия автомобилей, пока неизвестно.

Обновленный универсал Lada Larguхотя вообs был представлен 9 июля. У модели появились новая решетка радиатора, логотип Lada с трехмерной ладьей, а также крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей.

Также во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения фар при выключении зажигания.

16 августа сообщалось, что в базе федерального института промышленной собственности опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».

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