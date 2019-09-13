Названы самые популярные подержанные машины в Москве по итогам августа

В августе текущего года в Москве было продано 22 745 подержанных легковых автомобилей, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Об этом 13 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Лидером по итогам августа стал Ford Focus: 619 реализованных машин. Второе место в рейтинге занимает Hyundai Solaris с результатом 579 экземпляров. На третьем месте находится Kia Rio — 397 автомобилей.

Кроме того, в топ-10 самых перепродаваемых моделей на рынке Москвы также вошли: Skoda Octavia (482 ед.), Toyota Camry (424 ед.), Volkswagen Polo (357 ед.), BMW 3-Серии (327 ед.), Mercedes-Benz E-Класс (311 ед.), Kia Ceed (282 ед.), а также Opel Astra (275 ед.).

12 сентября сообщалось, что в России по состоянию на начало второго полугодия 2019 года насчитывалось 42,07 млн автомобилей. При этом, больше всего в стране машин марки Lada. Их насчитывается 13,5 млн единиц, что составляет 32% от всего объема автопарка страны.