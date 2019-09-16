Chery выпустила новую комплектацию кроссовера Tiggo 4

Китайская компания Chery представила в России новую версию кроссовера Tiggo 4 под названием Cosmo. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в понедельник, 16 сентября.

Кроссоверы серии Cosmo оснащаются 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,2 с.

В салоне версии Cosmo появилась новая центральная консоль, а также дополнительные дефлекторы. Кроме того, автомобиль получил электронный стояночный тормоз, электроусилитель руля, шесть подушек безопасности, обогрев рулевого колеса.

Новая версия Chery Tiggo 4 появится в салонах официальных дилеров марки в октябре 2019 года.

Кроссовер Chery Tiggo 4 построен на платформе T1X. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4318 мм, 1831 мм и 1662 мм соответственно. Колесная база — 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у Chery Tiggo 4 равен 190 мм.

27 августа сообщалось, что компания Chery представила обновленный кроссовер Tiggo 3.