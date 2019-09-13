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Хорватская фирма поможет Porsche сделать мощный гиперкар

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Компания Porsche и хорватский автопроизводитель Rimac Automobili (Rimac) заключили партнерское соглашение о сотрудничестве в области разработки электромобилей. Об этом 13 сентября пишет Motor1 со ссылкой на представителя Porsche Штефана Векбаха.

Отмечается, что в рамках партнерства Rimac поможет немецкой фирме в создании гиперкара с мощной электрической силовой установкой.

По данным издания, будущая новинка может получить 1000-сильный двигатель. Основными конкурентами модели станут Mercedes-AMG One и Aston Martin Valkyrie.

29 августа сообщалось, что Porsche представила обновленную версию кроссовера Macan Turbo.

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