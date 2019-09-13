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Назван средний возраст владельцев автомобилей Toyota в России

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Фото: TASS/DPA/Uli Deck
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Эксперты «Автостата» проанализировали данные опросов и установили средний возраст российского владельца автомобилей Toyota. Об этом 13 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что опросы проводились в период с 2013 по 2019 год. Всего было обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно этим данным, средний возраст владельца Toyota в стране составляет 37 лет. При этом обладатели моделей Land Cruiser Prado и Hilux — самые возрастные. Их средний возраст составляет 41 год.

Водителям кроссоверов RAV4, Highlander и Land Cruiser в среднем 40 лет. Чуть моложе обладатели Avensis и Harrier — 38 лет. Средний возраст владельцев Corolla и Yaris не превышает 37 лет.

Самыми молодыми в списке оказались обладатели Toyota Camry, средний возраст которых — 36 лет.

28 августа сообщалось, что средний возраст владельцев внедорожников Lada 4×4 в России составляет 42 года.

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