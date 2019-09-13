Число клиентов каршеринга в столице достигло 1 млн человек

Количество пользователей системы московского каршеринга достигло 1 млн человек. Об этом 13 сентября сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Сергей Собянин.

«В столице больше 24 тыс. каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тыс. личных. Потому что на одну арендованную машину приходится 7–8 поездок в день», — отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, у горожан, которые пользуются сервисом, меньше проблем с парковкой. Кроме того, поездки на арендованных автомобилях можно комбинировать с общественным транспортом. Всего в Москве в настоящее время работают девять операторов каршеринга.

Проект «Московский каршеринг» заработал в сентябре 2015 года. К 2020 году общее число машин операторов увеличится в столице до 30 тыс. штук.

13 июня сообщалось, что МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав.