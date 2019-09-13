Прямой эфир

Число клиентов каршеринга в столице достигло 1 млн человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество пользователей системы московского каршеринга достигло 1 млн человек. Об этом 13 сентября сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Сергей Собянин.

«В столице больше 24 тыс. каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тыс. личных. Потому что на одну арендованную машину приходится 7–8 поездок в день», — отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, у горожан, которые пользуются сервисом, меньше проблем с парковкой. Кроме того, поездки на арендованных автомобилях можно комбинировать с общественным транспортом. Всего в Москве в настоящее время работают девять операторов каршеринга.

Проект «Московский каршеринг» заработал в сентябре 2015 года. К 2020 году общее число машин операторов увеличится в столице до 30 тыс. штук.

13 июня сообщалось, что МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям ПДД, а также водителям, которые ранее были лишены прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов
Audi представит электрокар e-tron Sportback с запасом хода 400 км

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019