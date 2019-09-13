Audi представит электрокар e-tron Sportback с запасом хода 400 км

На автосалоне в Лос-Анджелесе (США), который откроется 19 ноября, компания Audi собирается представить новый электрокар e-tron Sportback. Об этом 13 сентября сообщает Motor1.

Отмечается, что автомобиль будет построен на модернизированной платформе MLB. Машину оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью 360 л.с. Емкость аккумуляторной батареи — 95 кВ/ч. Запас хода модели составит около 400 км.

По данным издания, серийная версия автомобиля Audi e-tron Sportback появится на европейском рынке в начале 2020 года. Позже компания планирует выпустить спортивную модификацию модели с тремя более мощными электродвигателями.

10 сентября сообщалось, что Audi представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) лифтбек Audi RS7 Sportback нового, второго по счету поколения.