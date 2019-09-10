Audi представила лифтбек RS7 Sportback с 600-сильным мотором

Компания Audi представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) лифтбек Audi RS7 Sportback нового, второго по счету поколения. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Лифтбек Audi RS7 Sportback внешне отличается увеличенными колесными арками, решеткой радиатора Audi Sport черного цвета, большими воздухозаборниками, спортивными бамперами, диффузором, светодиоднными фарами и фонарями, а также выдвижным спойлером.

В салоне установлена цифровая приборная панель с несколькими дисплеями, на которые выводятся данные о давлении воздуха в шинах, крутящем моменте, мощности, температуре масла, давлении наддува, времени прохождения круга, времени разгона и ускорении.

В стандартное оснащение новой модели входят спортивные сиденья RS с отделкой черной кожей Nappa с ромбовидным рисунком, а также тиснением в виде эмблемы RS.

Также автомобиль получил специально настроенную пневматическую подвеску, спортивный дифференциал на задней оси и усиленные тормозные механизмы.

Лифтбек Audi RS7 Sportback оснащается 600-сильным четырехлитровым бензиновым двигателем с двумя турбинами, который работает вместе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид». Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

От 0 до 100 км/час Audi RS7 Sportback разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость составляет 300 км/час.

Новый Audi RS 7 Sportback поступит в дилерские центры Германии и других европейских стран в первом квартале 2020 года.

1 августа сообщалось, что Audi приступила к дорожным тестам пятидверного купе A5 Sportback 2020 модельного года.