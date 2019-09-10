Прямой эфир
Сюжет:

Audi представила лифтбек RS7 Sportback с 600-сильным мотором

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Audi представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) лифтбек Audi RS7 Sportback нового, второго по счету поколения. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Грани характера: как Audi соединяет элегантный дизайн и инновационные технологии
Семейство Audi A4 предлагает варианты на все случаи жизни

Лифтбек Audi RS7 Sportback внешне отличается увеличенными колесными арками, решеткой радиатора Audi Sport черного цвета, большими воздухозаборниками, спортивными бамперами, диффузором, светодиоднными фарами и фонарями, а также выдвижным спойлером.

В салоне установлена цифровая приборная панель с несколькими дисплеями, на которые выводятся данные о давлении воздуха в шинах, крутящем моменте, мощности, температуре масла, давлении наддува, времени прохождения круга, времени разгона и ускорении.

В стандартное оснащение новой модели входят спортивные сиденья RS с отделкой черной кожей Nappa с ромбовидным рисунком, а также тиснением в виде эмблемы RS.

Также автомобиль получил специально настроенную пневматическую подвеску, спортивный дифференциал на задней оси и усиленные тормозные механизмы.

Лифтбек Audi RS7 Sportback оснащается 600-сильным четырехлитровым бензиновым двигателем с двумя турбинами, который работает вместе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид». Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

От 0 до 100 км/час Audi RS7 Sportback разгоняется за 3,6 с. Максимальная скорость составляет 300 км/час.

Новый Audi RS 7 Sportback поступит в дилерские центры Германии и других европейских стран в первом квартале 2020 года.

1 августа сообщалось, что Audi приступила к дорожным тестам пятидверного купе A5 Sportback 2020 модельного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франкфурте представлен новый Land Rover Defender
Раскрыты новые подробности о новом Toyota RAV4 для России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019