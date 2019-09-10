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Во Франкфурте представлен новый Land Rover Defender

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Фото: Land Rover
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Компания Jaguar Land Rover представила на Франкфуртском автосалоне новое поколение внедорожника Defender. Об этом 10 августа сообщает корреспондент «Известий».

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Во Франкфурте представили новый Land Rover Defender. Никакого неоретро

Дизайн новинки выполнен в стилистике концепта DС100, представленного в 2011 году, однако во внешности серийной машины стало больше черт классической модели Defender. Автомобиль будет первоначально предлагаться в длинном пятидверном варианте с традиционным индексом 110. Укороченный трехдверный Defender 90 появится позже. В будущем на рынке появятся машины со складным мягким верхом, а также пикап.

В салоне появилась цифровая приборная панель, а навигация и электронные модули могут обновляться при помощи мобильной связи 5G.

На передний ряд можно добавить третье раскладное сиденье. Кроме того, можно заказать внедорожник в семиместном исполнении с дополнительным третьим рядом. В этом случае объем багажника немного сократится: 464 л против 646 л у пятиместного варианта. При поднятом третьем ряде у нового Defender останется 231 л полезного пространства. Максимальный объем багажного отделения внедорожника со сложенным вторым и третьим рядами — 2233 л.

Defender построен на новой алюминиевой платформе с несущим кузовом и полностью независимой подвеской. Помимо пружин доступны пневмостойки, позволяющие увеличить дорожный просвет на 75 мм. Максимальный клиренс — 219 мм. С пневмоподвеской доступны адаптивные амортизаторы.

Автомобиль получил электронную систему Terrain Response, в которой предусмотрен специальный режим «Брод», который смягчает реакцию педали газа, включает режим рециркуляции воздуха в салоне, блокирует центральный дифференциал в системе полного привода и поднимает кузов. На дисплей выводится глубина преодолеваемой преграды.

Также автомобиль оснащен технологией ClearSight: салонное зеркало превращается в цифровой экран, отображающий данные с задней камеры. Опционально будет предлагаться стальной сейф, а также портативное моющее устройство.

Для нового Defender предлагают два турбодизеля мощностью 200 и 240 л.с., а также два бензиновых мотора мощностью 300 и 400 л.с. Последний оснащен «мягкой» гибридной технологией с 48-вольтовым электрическим турбокомпрессором со встроенным стартер-генератором и литий-ионной батареей, Самый мощный Defender P400 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и расходует в среднем 9,6 л бензина на 100 км. Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей.

20 августа сообщалось, что специалисты британской компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.

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