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«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

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Фото: chevrolet-niva.ru
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На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» возобновлено производство внедорожников Chevrolet Niva. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выпуск автомобилей был остановлен 2 сентября из-за низкого спроса на модель. Отмечается, что за первые семь месяцев текущего года реализовано 12 163 внедорожника, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле официальные дилеры «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva. У модели обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

29 марта стало известно, что внедорожник Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM получил новую информационно-развлекательную систему.

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