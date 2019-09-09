«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» возобновлено производство внедорожников Chevrolet Niva. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выпуск автомобилей был остановлен 2 сентября из-за низкого спроса на модель. Отмечается, что за первые семь месяцев текущего года реализовано 12 163 внедорожника, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле официальные дилеры «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva. У модели обновлено программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

29 марта стало известно, что внедорожник Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM получил новую информационно-развлекательную систему.