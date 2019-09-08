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УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

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Фото: vk.com/УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод
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До появления всем известной модели УАЗ-3151 внедорожник претерпел множество модификаций из модели УАЗ-469. Один из концептов показала 7 сентября пресс-служба Ульяновского автозавода.

«В процессе превращения УАЗ-469 в 3151 наши инженеры, помимо прочего, планировали существенно перекроить архитектуру передней части кузова», — отметили в пресс-службе.

Однако все предложения о преображении внедорожника, изменения дизайна капота, радиатора, крыльев и облицовки руководство автозавода забраковало, сочтя прежний внешний облик авто наиболее гармоничным.

30 августа сообщалось, что внедорожник УАЗ «Патриот» с АКПП стал доступен для заказа.

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