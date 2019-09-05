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Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

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Фото: АвтоВАЗ
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В России объявили о начале приема заказов на новую модификацию Lada Granta — седана в версии Drive Active. Автомобиль представлен в двух версиях — с механической коробкой передач и с автоматизированной механической трансмиссией.

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Как сообщается на сайте Lada, стоимость первой версии начинается от 629,9 тыс. рублей, второй — от 654,9 тыс. рублей. Отмечается, что в состав комплектации входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод, обогрев наружных зеркал, а также аудиосистема с четырьмя динамиками и две подушки безопасности. Автомобиль предлагается в восьми цветах, в том числе нескольких оттенка серого и коричневого.

«Особый характер Lada Granta Drive Active формируют новые оригинальные детали, каждая из которых спроектирована с учетом гоночного опыта Lada Sport», — отметили в компании.

Уточняется, что автомобиль получил аэродинамический обвес, подвеску спортивного типа, анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой, а также 15-дюймовые диски колес.

Ранее в августе сообщалось, что самой популярной машиной на Украине оказалась Lada.

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