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Тюнеры представили мощную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class

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Фото: Brabus
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Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило доработанную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class, которая получила название G V12 900 One of Ten. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 9 сентября.

Специалисты фирмы оснастили автомобиль аэродинамическим обвесом, светодиодными фарами, 24-дюймовыми колесными дисками, адаптивной подвеской. В салоне передняя панель и центральная консоль отделаны кожей и вставками из карбона.

Автомобиль получил 6,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 900 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. По данным производителя, модернизированный внедорожник может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Публичная премьера новой версии внедорожника состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте (Германия).

1 августа сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Skoda Kodiaq RS, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

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