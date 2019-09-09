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Раскрыты новые подробности о новом Toyota RAV4 для России

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Фото: Toyota
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Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал новый кроссовер RAV4 для российского рынка. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Согласно документу, длина автомобиля составляет 4600 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1685 мм. Колесная база достигает 2690 мм.

В России кроссовер будет представлен с двумя новыми бензиновыми двигателями: 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Версия с двухлитровым мотором будет оснащаться вариатором. Кроссовер с силовым агрегатом 2,5 л. получит восьмиступенчатый автомат.

Автомобиль получит систему вызова экстренных оперативных служб, электронную систему контроля устойчивости, ассистент экстренного торможения, функцию мониторинга давления воздуха в шинах, систему распределения тормозных усилий, систему помощи при подъеме на склоне, электронный стояночный тормоз, подогрев передних сидений.

Производство нового Totyota RAV4 будет налажено на российском заводе фирмы в Санкт-Петербурге. Первые машины сойдут с конвейера в октябре 2019 года.

12 августа сообщалось, что Toyota разработала систему, помогающую не спутать газ с тормозом.

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