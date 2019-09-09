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Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более миллиона километров

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Беспилотные автомобили компании «Яндекс» проехали во время тестов, которые стартовали в 2018 году, более 1 млн км по территории России, США и Израиля. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

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«Беспилотные автомобили учились передвигаться в плотном московском трафике, различать светофоры среди неоновых огней Лас-Вегаса, маневрировать по узким улицам Тель-Авива, развозили пассажиров в Сколково и Иннополисе», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что на сегодняшний день тестирование проходят более 50 таких машин. За 2018 год беспилотные автомобили «Яндекса» преодолели 75 тыс. км, а уже в августе 2019 такое расстояние они проезжали всего за неделю. Сейчас ежедневно автомобили под управлением робота проезжают суммарно 15 тыс. км.

19 августа стало известно, что «Яндекс» до 2022 года выведет на дороги России 1 тыс. беспилотных машин. В компании пояснили, что увеличение количества автономных автомобилей на российских дорогах позволит сократить сроки исследования беспилотной технологии.

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