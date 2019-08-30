Porsche отзовет в России более 100 автомобилей

Немецкая компания Porsche отзовет с российского рынка для ремонта 138 своих автомобилей. Об этом 30 августа говорится в сообщении федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что отзыву подлежат модели Cayman / Boxster (тип 981), 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Panamera (тип 970) и Porsche 911 (тип 991), реализованные дилерами с июля 2015 года по май 2017 года. Причина — вероятность непредвиденной активации подушек безопасности из-за неисправности в блоке управления оборудованием.

Владельцам отправят письма с просьбой предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатного ремонта.

В сервисном центре на автомобилях Porsche, попавших под отзыв, будет обновлено программное обеспечение блока управления оборудованием.

16 августа сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta из-за брака боковых указателей поворота.