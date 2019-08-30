Прямой эфир

Названы российские города — лидеры по продажам новых мотоциклов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты аналитической службы группы «Авилон» провели исследование и выяснили, в каких российских городах продается больше всего новых мотоциклов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 30 августа.

Так, порядка 55% продаж суммарно приходится на города Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Калининград и Воронеж.

Далее следуют города Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Сочи и Волгоград, где продается примерно 20% новых мотоциклов. За ними следуют Казань, Уфа и Нижний Новгород — 15% продаж новых мотоциклов. Замыкают рейтинг Екатеринбург, Челябинск, а также Новосибирск и Красноярск с долей 10%.

Отмечается, что самыми популярными на российском рынке мотоциклами являются BMW. На их долю приходится свыше 30% продаж.

9 августа стало известно, что за шесть месяцев 2019 года на российском рынке было продано 7702 новых мотоцикла, что на 40,7% больше, чем за такой же период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внедорожник «УАЗ Патриот» с АКПП стал доступен для заказа
ЦОДД отменит несогласованное ограничение скорости на МКАД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019