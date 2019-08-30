Названы российские города — лидеры по продажам новых мотоциклов

Эксперты аналитической службы группы «Авилон» провели исследование и выяснили, в каких российских городах продается больше всего новых мотоциклов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 30 августа.

Так, порядка 55% продаж суммарно приходится на города Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Калининград и Воронеж.

Далее следуют города Краснодар, Ростов-на-Дону, Владивосток, Сочи и Волгоград, где продается примерно 20% новых мотоциклов. За ними следуют Казань, Уфа и Нижний Новгород — 15% продаж новых мотоциклов. Замыкают рейтинг Екатеринбург, Челябинск, а также Новосибирск и Красноярск с долей 10%.

Отмечается, что самыми популярными на российском рынке мотоциклами являются BMW. На их долю приходится свыше 30% продаж.

9 августа стало известно, что за шесть месяцев 2019 года на российском рынке было продано 7702 новых мотоцикла, что на 40,7% больше, чем за такой же период прошлого года.