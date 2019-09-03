Прямой эфир

Nissan представил Juke второго поколения с «роботом» вместо вариатора

0
Фото: global.nissannews.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения. Об этом говорится в сообщении на сайте японского автопроизводителя.

Издание Аutonews уточняет, что новинка оснащена трехцилиндровым литровым мотором мощностью 117 л.с. и системами полуавтоматического управления ProPilot. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, который заменил вариатор.

Второе поколение Juke имеет платформу CMF-B альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, которая стала базовой для новых Renault Captur и Clio. Благодаря ей новая модель увеличилась в размерах и стала более вместительной. Габаритная длина машины — 4210 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1595 мм. Она на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже модели первого поколения. Увеличилось свободное пространство в районе коленей задних пассажиров и вырос объем багажника. В то же время автомобиль стал на 23 кг легче предыдущей модели.

В июне 2019 года Nissan прекратил поставки Juke в Россию из-за окончания действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Бренд не планировал продавать на российском рынке второе поколение этой модели автомашины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Nissan опубликовал очередной тизер нового кроссовера Juke
Новый кроссовер Nissan Juke представят в сентябре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019