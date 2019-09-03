Nissan представил Juke второго поколения с «роботом» вместо вариатора

Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения. Об этом говорится в сообщении на сайте японского автопроизводителя.

Издание Аutonews уточняет, что новинка оснащена трехцилиндровым литровым мотором мощностью 117 л.с. и системами полуавтоматического управления ProPilot. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, который заменил вариатор.

Второе поколение Juke имеет платформу CMF-B альянса Renault–Nissan–Mitsubishi, которая стала базовой для новых Renault Captur и Clio. Благодаря ей новая модель увеличилась в размерах и стала более вместительной. Габаритная длина машины — 4210 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1595 мм. Она на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже модели первого поколения. Увеличилось свободное пространство в районе коленей задних пассажиров и вырос объем багажника. В то же время автомобиль стал на 23 кг легче предыдущей модели.

В июне 2019 года Nissan прекратил поставки Juke в Россию из-за окончания действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Бренд не планировал продавать на российском рынке второе поколение этой модели автомашины.