Nissan опубликовал очередной тизер нового кроссовера Juke

Японский автопроизводитель Nissan опубликовал 19 августа на своем официальном сайте новый, уже третий по счету тизер компактного кроссовера Juke второго поколения.

Судя по распространенному изображению, автомобиль получит узкие светодиодные дневные ходовые огни, которые находятся над круглыми фарами, антенну на крыше, задний спойлер и П-образные фонари.

Автомобиль следующего поколения будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.

Новый Nissan Juke получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Мировая премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года. По некоторым данным, в продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

15 марта сообщалось, что в Японии на совместном предприятии компаний Mitsubishi и Nissan стартовал выпуск небольших фургонов Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eKX.