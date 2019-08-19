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Nissan опубликовал очередной тизер нового кроссовера Juke

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Фото: Nissan
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Японский автопроизводитель Nissan опубликовал 19 августа на своем официальном сайте новый, уже третий по счету тизер компактного кроссовера Juke второго поколения.

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Судя по распространенному изображению, автомобиль получит узкие светодиодные дневные ходовые огни, которые находятся над круглыми фарами, антенну на крыше, задний спойлер и П-образные фонари.

Автомобиль следующего поколения будет построен на абсолютно новой модульной платформе CMF-B (Common Module Family), которая создана инженерами Nissan и Renault.

Новый Nissan Juke получит два бензиновых мотора объемом 1 и 1,6 л, а также 1,5-литровый турбодизель. Кроме того, планируется выпуск версии с гибридной силовой установкой.

Мировая премьера новинки состоится 3 сентября 2019 года. По некоторым данным, в продаже новый Nissan Juke появится в начале 2020 года.

15 марта сообщалось, что в Японии на совместном предприятии компаний Mitsubishi и Nissan стартовал выпуск небольших фургонов Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK wagon и Mitsubishi eKX.

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