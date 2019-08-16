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Kia планирует выпустить компактный кроссовер на базе Rio

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Фото: TASS/FrankHoermann
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Корейская компания Kia рассматривает возможность наладить производство нового компактного кроссовера на платформе хетчбэка Rio. Об этом 16 августа сообщает Autocar.

По предварительным данным, окончательное решение по данному вопросу пока не принято. Как заявил руководитель отдела планирования продукции Kia Europe Дэвид Лабросса, всё будет зависеть от спроса на недавно появившийся кроссовер Kia XCeed.

Если решение о выпуске будет принято, то новая модель станет самым маленьким кроссовером бренда. В модельной линейке Kia она займет место на ступеньку ниже паркетника Stonic.

14 августа сообщалось, что кроссовер Kia Mohave второго поколения появится на российском рынке в 2020 году.

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