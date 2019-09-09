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В Корее начались продажи нового кроссовера Mohave

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Фото: KIA
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Корейская компания Kia начала продажи нового кроссовера Mohave. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 9 сентября в редакцию «Известий».

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Длина нового Kia Mohave составляет 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2895 мм. Отмечается, что в салоне на передней панели установлен 12,3-дюймовый цветной дисплей мультимедийной системы. Кроме того, сиденья автомобиля отделаны кожей. Также внедорожник оснащен системой настраиваемой объемной цветной подсветки салона.

В Корее автомобиль доступен с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль получил систему предотвращения фронтальных столкновений, ассистент поддержания движения в полосе, функцию выезда с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль и многое другое.

На российский рынок выход нового Kia Mohave запланирован на 2020 год.

16 августа сообщалось, что Kia рассматривает возможность наладить производство нового компактного кроссовера на платформе хетчбэка Rio.

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