Названа самая дешевая иномарка на российском рынке

Японский легковой автомобиль Datsun on-DO стал самой дешевой машиной из продаваемых в России. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает сайт «Цена авто».

Так, в сентябре минимальная цена Datsun on-DO составила 490 тыс. рублей. За такую сумму покупатель может приобрести машину в базовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (87 л.с.) и пятиступенчатой механической коробкой передач.

На втором месте рейтинга находится хетчбэк Datsun mi-DO. Этот автомобиль доступен покупателям от 555 тыс. рублей. Третье и четвертое места занимают Renault Logan и Renault Sandero. Их цены за базовые комплектации совпадают и составляют 577 тыс. рублей. Замыкает топ-5 хэтчбек Ravon R2, цена которого начинается с отметки 646 тыс. рублей.

27 августа сообщалось, что средний возраст автовладельца в России составляет 37 лет.