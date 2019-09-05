В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП. Благодаря ему, автовладельцы сами смогут оформить дорожное происшествие по европротоколу. Об этом 5 сентября сообщает РБК.
Так, попавшие в аварию водители могут отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА («Госуслуги») мобильное приложение.
Нужные для страховщиков данные об аварии, которую можно оформить по европротоколу, поступят из личного кабинета автомобилиста, и ему останется только загрузить фотографии с места инцидента.
Воспользоваться подобной функцией можно будет только в случае, если оба водителя сделали снимки последствий ДТП, не имеют разногласий по поводу случившегося, а также зарегистрированы на портале госуслуг.
Тестовый режим проекта запустят 1 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
26 июня глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что полис ОСАГО для автомобилистов, которые не нарушают правила дорожного движения, должен стоить дешевле.