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В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП. Благодаря ему, автовладельцы сами смогут оформить дорожное происшествие по европротоколу. Об этом 5 сентября сообщает РБК.

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Так, попавшие в аварию водители могут отправить электронное извещение через интегрированное с ЕСИА («Госуслуги») мобильное приложение.

Нужные для страховщиков данные об аварии, которую можно оформить по европротоколу, поступят из личного кабинета автомобилиста, и ему останется только загрузить фотографии с места инцидента.

Воспользоваться подобной функцией можно будет только в случае, если оба водителя сделали снимки последствий ДТП, не имеют разногласий по поводу случившегося, а также зарегистрированы на портале госуслуг.

Тестовый режим проекта запустят 1 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

26 июня глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что полис ОСАГО для автомобилистов, которые не нарушают правила дорожного движения, должен стоить дешевле.

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