Разработка Toyota позволит не путать газ с тормозом

Автоконцерн Toyota разработал систему, помогающую не спутать газ с тормозом. Об этом рассказала газета The Japan News в воскресенье, 11 августа.

Система не позволит нажать на педаль газа, если сенсоры автомобиля обнаружат перед ним препятствие.

Таким образом водитель получает дополнительную страховку от того, что в экстренной ситуации, когда, к примеру, на дороге неожиданно появляется велосипедист или пешеход, он перепутает педали.

Система будет устанавливаться на новые автомобили с этого года.

Кроме того, ее можно будет заказать и для приобретенного ранее транспортного средства. Установка обойдется около $500.

11 июля стало известно, что Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Производство модели наладят на совместном с Mazda заводе, который сейчас строится в американском Хантсвилле, штат Алабама.