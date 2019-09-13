Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов

Российская ассоциация автодилеров (РоАД) выступила с предложением ввести систему сертификации автосервисов. Об этом 13 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации.

«Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников», — пояснил собеседник агентства.

По данным дилеров, 80% сервисного рынка находится в «серой» зоне и никак не регулируется. В свою очередь, ремонт автомобилей, который проводится неквалифицированными сотрудниками, угрожает безопасности дорожного движения.

15 августа сообщалось, что представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предложили внести изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей в России.

В НТИ «Автонет» считают необходимым на законодательном уровне закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности установленных на автомобилях устройств ЭРА-ГЛОНАСС.