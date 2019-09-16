Ferrari определилась с названием своего первого кроссовера

Итальянская автомобильная компания Ferrari собирается в 2022 году выпустить первый в своей истории серийный кроссовер. Об этом 16 сентября пишет Autocar.

По данным издания, машина получит название Purosangue, что в переводе с итальянского означает «чистокровный». Модель будет построена на новой модульной платформе. Длина автомобиля составит не менее пяти метров. В салоне смогут разместиться четыре человека, включая водителя.

Отмечается, что серийный кроссовер Ferrari Purosangue оснастят гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя V6 и нескольких электромоторов. Кроме того, у автомобиля появится пневматическая подвеска.

30 мая сообщалось, что Ferrari выпустила новый спортивный автомобиль SF90 Stradale.