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«АвтоВАЗ» выпустил новые спецверсии своих популярных моделей

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Фото: АвтоВАЗ
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«АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию моделей Lada Granta, Lada Xray и Lada Largus в исполнении #Club. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Так, для всех машин в варианте #Club предусмотрены шильдики на кузове с названием версии, новая обивка сидений, двухцветные колесные диски специального дизайна, черные корпуса зеркал заднего вида, датчики парковки и другое оборудование.

Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe. Например, обогрев ветрового стекла, климат-контроль, тонировку стекол.

Отмечается, что подробная информация о комплектациях и ценах на машины в исполнении #Club появится в ближайшее время.

28 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» с середины сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают машины альянса Renault–Nissan.

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