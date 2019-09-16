«АвтоВАЗ» выпустил новые спецверсии своих популярных моделей

«АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию моделей Lada Granta, Lada Xray и Lada Largus в исполнении #Club. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Так, для всех машин в варианте #Club предусмотрены шильдики на кузове с названием версии, новая обивка сидений, двухцветные колесные диски специального дизайна, черные корпуса зеркал заднего вида, датчики парковки и другое оборудование.

Все модели выполнены на базе доступной комплектации Comfort и включают в себя элементы топ-версий Luxe. Например, обогрев ветрового стекла, климат-контроль, тонировку стекол.

Отмечается, что подробная информация о комплектациях и ценах на машины в исполнении #Club появится в ближайшее время.

28 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» с середины сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают машины альянса Renault–Nissan.