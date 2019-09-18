Прямой эфир

Эксперты посчитали количество автомобилей в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Об этом 18 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.

На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Кроме того, в России зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля — более 7%. Также в стране насчитывается 400 тыс. автобусов — менее 1%.

27 августа сообщалось, что средний возраст российского автовладельца составляет 37 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Hyundai придумали новую подушку безопасности
Продажи новых автомобилей в Европе в августе упали на 8,4%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019