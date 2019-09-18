Эксперты посчитали количество автомобилей в России

В России по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Об этом 18 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.

На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Кроме того, в России зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля — более 7%. Также в стране насчитывается 400 тыс. автобусов — менее 1%.

27 августа сообщалось, что средний возраст российского автовладельца составляет 37 лет.