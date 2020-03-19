«АвтоВАЗ» отзовет с российского рынка более 1200 автомобилей

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение отозвать с российского рынка 1278 автомобилей Lada Xray. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что отзывная кампания затронет машины, проданные дилерами с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Причиной отзыва транспортных средств является проверка правильности установки электропроводки панели приборов.

Дилеры «АвтоВАЗа» проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

18 марта сообщалось, что американский автопроизводитель Ford отзывает с российского рынка 18 448 машин из-за бракованных подушек безопасности.