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Nissan запатентовал в России название нового электромобиля

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Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku/AFLO
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Японская компания Nissan запатентовала в России название концептуального автомобиля, мировая премьера которого состоялась в октябре 2019 года на автосалоне в Токио (Япония).

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Как сообщает 19 марта «Российская газета», в ближайшие несколько лет Nissan Ariya пойдет в промышленное производство и станет глобальным электромобилем бренда. В Россию модель будет поставляться через официальную дистрибуцию.

Концептуальный электромобиль Nissan Ariya построен на платформе EVP. Длина машины составляет 4600 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1630 мм.

Внешне концепт отличается большой решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами, короткими свесами кузова и 21-дюймовыми колесными дисками.

В салоне автомобиля используется минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно контролировать с помощью сенсорных приборов.

Концепт Nissan Ariya оснащается силовой установкой, состоящей из двух электродвигателей и системой полного привода.

5 декабря сообщалось, что поставки лимитированного спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020 года.

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