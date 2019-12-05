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Nissan начнет поставки купе GT-R50 by ItaLDesign в 2020 году

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Фото: motor1.com
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Поставки лимитированного спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020 года. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба японского бренда.

Автомобиль был разработан в сотрудничестве с компанией Italdesign из Турина (Италия) на базе последнего спорткара Nissan GT-R Nismo в честь 50-летнего юбилея модели GT-R и Italdesign.

Отмечается, что каждый GT-R50 от Italdesign будет оснащен 3,8-литровым силовым агрегатом с двумя турбонагнетателями. Мощность двигателя достигает 720 л.с.

Всего планируется выпустить только 50 автомобилей. О том, появится ли модель на российском рынке, не сообщается.

17 октября сообщалось, что с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге (Россия) сошел 400-тысячный автомобиль.

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