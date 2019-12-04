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Kia привезет в Россию два новых кроссовера

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia в 2020 году представит в России новые модели автомобилей. Об этом 4 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

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По данным издания, речь идет о кроссоверах Kia Mohave и Kia Seltos. Точные даты появления новинок пока не определены, как и спецификации для российского рынка.

В Корее новый кроссовер Kia Mohave предлагается с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль оснащен системой предотвращения фронтальных столкновений, ассистентом поддержания движения в полосе, функцией выезда с парковки задним ходом, интеллектуальным круиз-контролем.

Компактный кроссовер Kia Seltos комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и 149-сильным двухлитровым силовым агрегатом. Коробки передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и бесступенчатый вариатор.

В базовую версию Kia Seltos входит климат-контроль, камера заднего вида, задние датчики парковки, аудиосистема с восьмидюймовым экраном, парковочный ассистент, противотуманные фары.

6 ноября сообщалось, что Kia представила новый концептуальный купе-кроссовер Futuron с полностью стеклянной крышей.

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