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Названа самая популярная модель Lada в России по итогам 11 месяцев

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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С января по ноябрь 2019 года в России было продано 326 654 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,6% больше, чем год назад. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

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Самой популярной моделью на российском рынке за отчетный период стала Lada Granta. Всего россияне приобрели 121 260 таких автомобилей. При этом в ноябре дилеры марки продали 12 574 машины семейства Lada Granta.

На втором месте по популярности оказалось семейство Lada Vesta. За 11 месяцев 2019 в России продано 100 501 таких автомобилей, что на 3,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке компании, доля рынка Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2019 года составляет 20,5%.

27 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил создать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей Lada, исходя из предпочтений покупателей.

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