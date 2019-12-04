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Mercedes-Benz приступила к тестам нового электромобиля EQS

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Фото: Global Look Press/Martin Moxter
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Немецкая компания Mercedes-Benz тестирует в условиях низких температур новый электромобиль EQS. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Motor1.

По данным издания, серийную модель электрокара построят на новой платформе, известной под внутренним обозначением MEA, в которой использована высокопрочная сталь, алюминий и композитные материалы. При этом многие стилистические решения будут взяты от нового поколения седана S-класса.

Ожидается, что Mercedes-Benz EQS оснастят двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях. Суммарная отдача силовой установки составит 402 л.с.

21 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz официально представила на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) новый премиальный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.

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