Mercedes-Benz приступила к тестам нового электромобиля EQS

Немецкая компания Mercedes-Benz тестирует в условиях низких температур новый электромобиль EQS. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Motor1.

По данным издания, серийную модель электрокара построят на новой платформе, известной под внутренним обозначением MEA, в которой использована высокопрочная сталь, алюминий и композитные материалы. При этом многие стилистические решения будут взяты от нового поколения седана S-класса.

Ожидается, что Mercedes-Benz EQS оснастят двумя электромоторами, расположенными на передней и задней осях. Суммарная отдача силовой установки составит 402 л.с.

21 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz официально представила на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) новый премиальный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.