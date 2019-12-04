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В обновленной Lada 4x4 выявили неполадки

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Фото: LADA
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» изменил статус уже сошедших с конвейера обновленных внедорожников Lada 4×4 на предсерийные. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на собственные источники на предприятии.

По данным издания, на автомобилях были выявлены моменты, которые нуждаются в доработке. Это значит, что в продажу машины не пойдут. При этом до конца декабря по плану должно быть выпущено 2,5 тыс. внедорожников. Когда начнется серийное производство модели, неизвестно.

Информация о вероятном обновлении модели Lada 4×4 появилась в марте этого года. У Lada 4×4 должен был появиться более эргономичный рычаг механической коробки передач, новая передняя панель, дверные карты и сиденья.

Также планировалось оснастить автомобиль салонным фильтром, заменить уплотнители дверей на трехкамерные, модернизировать отопитель салона и сертифицировать новые шины.

3 декабря сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил цены на модели семейства Lada Vesta.

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