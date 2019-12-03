Рынок электромобилей в России вырос почти в три раза

В России по итогам 10 месяцев 2019 года было продано 297 электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 3 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на первом месте по продажам находится модель Jaguar I-Pace, которую с января по октябрь выбрали 112 россиян. Второе место занимает хетчбэк Nissan Leaf, разошедшийся тиражом в 114 машин. На третьем месте находится Tesla Model X — продано 36 электромобилей.

В список самых популярных электромобилей в России по итогам 10 месяцев также вошли Tesla Model 3 (13 ед.), Tesla Model S (10 ед.) и Renault Twizy (5 ед.).

15 ноября сообщалось, что в России на 1 июля 2019 года насчитывалось 4,6 тыс. электромобилей.