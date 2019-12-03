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«АвтоВАЗ» увеличил стоимость Lada Vesta

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» изменил цены на модели семейства Lada Vesta. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Лада Онлайн».

По данным издания, в частности, седаны Lada Vesta в комплектации Cоmfort и Comfort Image подорожали на 3 тыс. рублей. Модификация Comfort Multimedia теперь обойдется на 6 тыс. дороже, а Exclusive — на 18,5 тыс. рублей.

Стоимость люксовой версии седана Lada Vesta увеличилась на 2 тыс рублей, а модификация Sport — на 6 тыс. рублей.

Отмечается, что стоимость базовой версии Lada Vesta без учета скидок составляет 606,9 тыс. рублей.

28 ноября сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» начала серийный выпуск обновленной модели внедорожника Lada 4×4.

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