Hyundai выпустит обновленный Solaris для России

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге началось тестовое производство обновленного седана Solaris. Об этом говорится в сообщении на форуме «Club-Solaris».

У машины появятся новый бампер, светодиодные фары, электропривод боковых зеркал, дефлекторы обдува для задних пассажиров, штатный «Яндекс.Навигатор» и USB-розетки. Автомобили в топовых комплектациях получат отделку салона кожей.

Отмечается, что продажи обновленной модели Hyundai Solaris на российском рынке стартуют через несколько месяцев.

21 ноября сообщалось, что Hyundai запатентовала в России свой самый маленький кроссовер.