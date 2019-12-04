В ГИБДД прокомментировали инициативу пересадить водителей на автобусы

Российская Госавтоинспекция призывает с пониманием отнестись к инициативе о пересадке неопытных водителей на общественный транспорт. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Олега Понарьина.

По его словам, это требуется для обеспечения безопасности на дорогах. Понарьин отметил, что если люди пересядут на общественный транспорт, количество автомобилистов уменьшиться, и это позволит убрать с дорог часть рисковых участников дорожного движения.

2 декабря сообщалось, что с этой инициативной Понарьин выступил на семинаре по обеспечению дорожного движения. По его словам, на сегодняшний момент невозможно построить большое количество дорог в России, чтобы автомобилисты чувствовали себя комфортно и свободно. Для этого необходимо использовать массовый, комфортабельный общественный транспорт. В ГИБДД поддерживают эту идею, так как таким образом удастся разгрузить дороги и повысить их пропускную способность.

В тот же день стало известно, что Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны.