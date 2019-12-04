Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба страховщика.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.

Первое место в списке занимает модель Lexus LX. Частота угонов этой машины в стране составляет 0,69%. Второе место занял кроссовер Land Rover Freelander с показателем 0,45%. На третьем месте находится модель Toyota Land Cruiser — 0,42%.

Кроме того, в рейтинге оказались Toyota Land Cruiser Prado (0,33%), Toyota Camry (0,30%), Lexus NX (0,26%), Lexus RX (0,25%), Mazda CX-5 (0,24%), Toyota RAV4 (0,22%) и Hyundai Santa-Fe (0,19%).

20 июня сообщалось, что самой непопулярной моделью у угонщиков является Volkswagen Tiguan. К автомобилю данной марки угонщики абсолютно равнодушны.