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В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы всё узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тыс. человек получили ранения», — сказал Понарьин.

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Он добавил, что эти данные приблизительные. «Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — отметил замглавы ГИБДД.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский туристический автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Перевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.

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