В ГИБДД спрогнозировали рост уровня смертности на дорогах
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 декабря.
«Вчерашнее ДТП, о котором мы всё узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тысяч человек погибли и около 160 тыс. человек получили ранения», — сказал Понарьин.
Он добавил, что эти данные приблизительные. «Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — отметил замглавы ГИБДД.
1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский туристический автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).
Перевозчик, которому принадлежал автобус, имел ряд нарушений, выявленных в ходе трех за 2019 год проверок. В частности, транспортные средства автоперевозчика отклонялись от запланированного маршрута. Также проверки выявили у индивидуального предпринимателя Сергея Пнева нарушения графика смены водителей.
Губернатор региона Александр Осипов заявил, что мост, с которого упал автобус, был в полном порядке. По его словам, у конструкции были крепкие металлические ограждения пешеходной части моста. Часть ограждений была снесена машиной на значительной части постройки.