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Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Кемеровской области столкнулись три автомобиля, включая карету скорой помощи. Известно о семерых пострадавших, рассказал «РИА Новости» в понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Авария произошла на трассе Белово–Гурьевск, рядом с селом Беково. В числе пострадавших — вся медицинская бригада (водитель, врач и фельдшер). У них, по словам Дужика, легкие ранения. Еще один человек получил тяжелые травмы. О состоянии остальных информации нет.

Издание «Газета Кемерова» уточняет, что пациентов в машине скорой помощи не было. По данным, полученным изданием, пятеро из семерых пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.

Официальных комментариев от ГИБДД пока нет.

28 ноября в Калининградской области автомобиль, выехавший на встречную полосу, столкнулся с каретой скорой помощи. В результате аварии водитель машины погиб, трое его пассажиров и водитель медицинского автомобиля получили травмы.

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