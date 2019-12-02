В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

В Забайкальском крае 2 декабря объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом, упавшим с моста. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов.

В понедельник на всей территории Забайкалья будут приспущены флаги России и самого региона, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Ранее траур объявили власти Сретенского района, где произошла авария.

«2 декабря на территории муниципального района «Сретенский район» объявлен день траура. Администрацией проводятся мероприятия по оказанию психологической помощи и сбору денежных средств пострадавшим, за счет средств бюджета района будут оплачены ритуальные услуги при погребении погибших в ДТП», — говорится в сообщении на сайте администрации района.

Трагедия произошла 1 декабря. Автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек. Жертвами ДТП стали 19 человек, в том числе водитель автобуса и двое детей полутора и трех лет.

Пострадал 21 пассажир, госпитализированы 18 человек, трое из них в реанимации.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Отмечается, что документы на автобус были в порядке, мост в исправном состоянии.

Соболезнования в связи с ДТП выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, губернаторы ряда регионов, Совет Европы, власти Азербайджана и Катара, пишет «РИА Новости».

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к местным жителям.

Компания «СОГАЗ», в которой застрахована гражданская ответственность владельца автобуса, осуществит страховые выплаты родственникам погибших пассажиров автобуса и всем пострадавшим в этом ДТП.