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Глава Забайкалья обратился к жителям после падения автобуса с моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к местным жителям с просьбой поддержать пострадавших и семьи погибших в ДТП с автобусом, упавшим с моста.

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«Дорогие забайкальцы, у нас в крае произошло горестное событие — автобус Сретенск–Чита слетел с моста, перевернулся и упал. Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял», — приводит слова Осипова «РИА Новости».

По его словам, шесть человек из числа пострадавших направлены вертолетами санавиации в Читу. Остальные раненые находятся в близлежащих районных больницах. Краевому минздраву поручено обеспечить учреждения необходимыми медикаментами.

«Спасибо заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой за помощь, она держит ситуацию на контроле», — приводятся слова Осипова на официальном портале Забайкальского края.

На данный момент решается вопрос о соцвыплатах семьям погибших и пострадавших. Краевое минтруда и соцзащиты совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали сбор средств.

Агентству ТАСС Осипов сообщил, что в автобусе находились только местные жители, документы на транспортное средство были в порядке, мост в исправном состоянии.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) автобус, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. В салоне находился 41 человек, из них 19, в том числе водитель, погибли. Пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 18 из них.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Дело поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК). Перевозчика проверят. В базе данных СПАРК зафиксировано, что владелец автобуса имел ряд нарушений, пишет «Газета.ру».

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