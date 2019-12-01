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Опознаны тела 16 погибших в аварии с автобусом в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев в воскресенье, 1 декабря.

«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», — сказал Гурулев.

Рейсовый автобус Сретенск–Чита в воскресенье упал с моста на замерзшую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. ДТП произошло около 15:00 по местному времени (9:00 мск).

В автобусе находились 40 пассажиров и водитель. Погибли 19 человек, включая водителя. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД уточняет, что им был житель Читинского района 1976 года рождения.

Еще 22 человека получил различные травмы, 19 из них доставили в больницы. Несколько граждан самостоятельно покинули место аварии, медицинская помощь им не потребовалось.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), пишет «Газета.ру». Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

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