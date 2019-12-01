Минздрав опубликовал список пострадавших в ДТП в Забайкалье

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленный список из 19 людей, которых эвакуировали с места ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, где рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга. Данные обнародованы на сайте ведомства.

Пострадавшие распределены по нескольким больницам: Шилкинской (поселок Кокуй), Нерчинской (город Нерчинск) и Сретенской (город Шилка) центральным районным больницам.

Врачи оценили состояние четырех пострадавших как тяжелое. Одну пациентку прооперировали. По информации и.о. вице-премьера региона по вопросам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Андрея Гурулева, в тяжелом состоянии 12-летняя девочка и ее мама. Помимо этого, в тяжелом состоянии пребывает женщина на 26–27-й неделе беременности, сообщает ТАСС.

Вертолеты санавиации регионального центра медицины катастроф из Нерчинской больницы эвакуировали шестерых пострадавших в тяжелом и среднем состоянии в Читу. Еще двоих пока нельзя транспортировать.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко и главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов проведут консультации по видеосвязи с врачами насчет того, что необходимо делать с тремя пациентами. У них наблюдаются повреждения разных органов, сообщали пресс-служба Минздрава.

Ранее глава Сретенского района Забайкальского края Алексей Закурдаев сообщил, что в аварии погибли 19 человек. По его словам, из 41 человека (40 пассажиров и водителя) пострадали 22. Четверо из них самостоятельно покинули место аварии.

Авария произошла около 15:00 (9:00 мск) 1 декабря. По данным следствия, автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ространснадзор заявил, что проверит перевозчика, которому принадлежал упавший автобус. По предварительным данным, транспортное средство принадлежало местной турфирме и ехало по туристическому маршруту.