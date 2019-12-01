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Уголовное дело возбудили после падения автобуса в реку в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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По факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 15 человек, следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю в воскресенье, 1 декабря.

По данным следствия, около 15:00 (9:00 мск) пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска.

По указанию руководителя Следственного управления Юрия Русанова, уголовное дело поручено отделу по расследованию особо важных дел. На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники полиции МЧС и скорой помощи. Устанавливается точное количество пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли 15 человек. Еще 18 пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель. Причиной аварии стало лопнувшее колесо. По данным СМИ, автобус принадлежал местной туристической фирме.

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